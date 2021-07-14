Сімсот загиблих від початку року, сімдесят із них - діти. Нещасні випадки на воді набули в Україні характеру епідемії. Через неймовірно спекотне літо на кожній водоймі - аншлаг. І попри всі застереження рятувальників, люди забувають про правила безпеки.

Наша Жанна Дутчак побувала на одному з пляжів Івано-Франківська, де смертельні випадки останнім часом стаються ледь не щодня, і спробувала розібратися - чому відпочивати там ризиковано.

Спека зараз стоїть неймовірна. На стовпчику термометра перевалило вже за тридцять три градуси. І єдине бажання - зануритися в прохолоду. У пошуках саме цієї омріяної прохолоди люди і йдуть поближче до річки. Ми зараз на березі Бистриці Солотвинської в Івано-Франківську. Хоча нині будній день, та на стихійному пляжі яблуку ніде впасти.

Найбільше відпочивальників недалеко від мосту. Тут пологий і зручний берег, а головне достатньо глибоко, щоб пірнати.

І саме тут останнім часом стаються нещасні випадки. Минулої п'ятниці неподалік втопився 25-річний студент-іноземець. А за кілька днів - 14-річний підліток.

Микола П'ятковський, начальник рятувально-водолазної служби Івано-Франківської області:

Він не дуже вмів плавати. А перегрівся на сонці. Течія підхватила. Різка глибина. Не вдихнув повітря. І так сталося…

Не минуло й доби, як на цьому місці сталася ще одна трагедія. Втопилась 12-річна дівчинка.

Віра Лейцишин, відпочивальниця:

Вони дуже-дуже небезпечно, вони звідти плили, аж туди і потім верталися. І може десь якась каряга або щось її затягнуло.

Світлана Бабушкіна, провідний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Оскільки це діти, це легковажність дорослих. Якщо дитина перебуває у воді, то треба виділити відповідно хай 15 хвилин часу, щоб бути поруч із дитиною. І не відпускати дитину з поля зору.

Так багато нещасних випадків майже в одному місці - випадковість чи є якась причина? З'ясовувати взялися водолази. Вони обстежили річкове дно понад 700 квадратних метрів акваторії. Висновок - купатись тут небезпечно.

Микола П'ятковський, начальник рятувально-водолазної служби Івано-Франківської області:

Перед самою опорою, тут захаращено і є яма. Дуже небезпечна яма. Розміром 5 на 5. 4 метри глибини - чотири метри глибина.

Відучора тут постійно чергує аварійно-рятувальна служба. Також встановили знаки - "купатися заборонено". Та попри це відпочивальників не поменшало.

Ірина, відпочивальниця:

Забороняти купатися не можна, бо де ще купатися в нашому місці.

Біда в тому, що всі міські зони відпочинку на берегах обох Бистриць - стихійні. І жодного облаштованого пляжу. Та на сплеск нещасних випадків на воді чиновники таки відреагували. Міський голова просто заборонив тут купатись. А порушників пригрозив карати штрафом на п'ятдесят тисяч гривень. Та вже наступного дня передумав.

Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська:

Дивіться, заборонити ми можемо, що хоч писати. Але заборонити людям ходити на ріку це фізично не можливо. Має бути хоча би одне місце, де воно має бути організовано, згідно всіх тих норм.

Втім, коли таке місце з'явиться в Івано-франківську в міській раді не уточнили.