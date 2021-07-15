Щодо головних повітряних воріт країни - аеропорту Бориспіль, - то діставатися туди стане простіше вже найближчим часом.

Нині, нагадаємо, рух трасою "Київ - Бориспіль" обмежений через ремонт. Закінчити його планують до Дня Незалежності. Наразі полагодили вже 17 кілометрів. Працюють цілодобово. На "дорозі номер один" поклали новий шар асфальтобетонного покриття, стійкого до морозів, зробили економне освітлення та встановили сучасні відбійники.

Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента України:

Наступну зиму ця дорога не витримає, саме тому було прийнято рішення зробити цього року реконструкцію, цю дорогу фактично. До Дня Незалежності ця реконструкція буде завершена. Я думаю, що багато років ми не будемо підіймати це питання. Цей час для ремонту був вибраний, тому що найменший трафік зараз, влітку - вибрано, саме цей час був вибраний, щоб швидко зробити всі роботи.