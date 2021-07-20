А на енергетичному українському ринку скандал. У консалтинговій компанії, яка займається аналізом та дослідженнями в паливній сфері провели обшуки. У самій компанії назвали це помстою за розслідування. Справа ця дійшла вже і до парламенту, і до Офісу Генпрокурора, і до міністерства внутрішніх справ. У чому ж суть - далі.

Дорожче майже на чверть. Таких цифр на цінниках автогазу на АЗС не бачили вже кілька років. 16 гривень за літр!

Бензин теж б'є рекорди. 31-33 гривні за А-95. Чому дорожчає паливо? Експерти кажуть: газ через дефіцит у регіонах, бензин через світові ціни на нафту. Хоча, на деяких заправках знайти дешеве пальне таки можна.

Артемій Куюн, аналітик Консалтингової групи А-95:

Акцизу в літрі бензину - 11 гривень майже. Якщо ти цей акциз не платиш вистачить і на те, що всім занести, і на те, щоб тримати великий дисконт. Не буває казок, не буває того, що насаджують нелегальні оператори: мовляв, вони жадібні, а ми дуже добрі, ми Робін Гуди.

Консалтингова група А-95 авторитетна компанія, яка працює з 2008 року. І проведення подібних досліджень, схоже, подобається не всім гравцям ринку. Керівники Сергій та Артем Куюни - відомі журналісти та експерти. Фігуранти їхніх розслідувань мережі АЗС, нафтопереробні заводи.

А зламані сейфи, вилучена техніка та особисті речі співробітників наслідки обшуку, який поліцейські провели в офісі аналітиків тиждень тому.

Артемій Куюн, аналітик Консалтингової групи А-95:

Обшук в офісі тривав п'ять годин. У співробітників було вилучено мобільні телефони. Їх не випускали, п'ять годин тримали тут. При цьому, адвоката не було допущено до обшуків.

Керівники консалтингової фірми упевнені - це помста за їхні розслідування.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95:

Это дело 2019 года, к которому нас просто прикрепили в июне этого года. Мы не имеем отношения с фигурантами этого дела. Мы никогда не работали, не знаем этих названий. На нашем месте могла оказаться на самом деле, любая компания. Мы стали объектом заказа со стороны сети "БРСМ-Нафта". Это герой наших публикаций, наших расследований журналистских о функционировании нелегального рынка нефтепродуктов.

У "БРСМ-нафта" причетність до обшуків заперечили. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав керівник відділу маркетингу компанії Олександр Мельничук.

Чи має "БРСМ-Нафта" безпосереднє відношення до цієї справи чи, можливо, вплив на Нацполіцію? Категорично ні.

Про ситуацію, щодо незаконних обшуків журналістів уже поінформовані в Офісі Генпрокурора та в МВС. До Ірини Венедиктової з проханням узяти під особистий контроль це питання, звернувся нардеп, Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова податкового Комітету Верховної Ради України:

Я дуже вдячний і Венедіктовій, і пану Клименок керівнику Національної поліції за те, що вони миттєво відреагували. І, власне, на сьогодні, вже перед хлопцями вибачилися. І керівник слідчого управління Подільського району поліції вже звільнений зі своєї посади за перевищення повноважень. Проблема цього кейсу полягає в тому, що людей притягнули до відповідальності поліція за вчинення податкового правопорушення повинно розслідуватися іншим органом.

До вирішення ситуації Консалтингова група А-95 також залучила своїх юристів. У компанії запевняють: свою роботу не припинять і вже оприлюднили результати свіжих досліджень. Як з'ясували аналітики, цього року нелегальний ринок нафтопродуктів істотно вдарить й по державному бюджету. Він може недоотримати більш як 22 мільярди гривень.