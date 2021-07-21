Хвиля номер чотири. Коронавірус блискавично шириться Францією. Зростає кількість заражень і в сусідній Німеччині, там зараз найбільша увага до щеплення жителів регіонів, постраждалих від повеней. А ВООЗ попереджає про можливу появу нового, ще небезпечнішого штаму COVID-19. Подробиці знає Тетяна Логунова.

Четверта хвиля пандемії накриває Францію. Темпи поширення хвороби - блискавичні. За добу там зафіксували 18 тисяч нових заражень. Ще тиждень тому цифри були незрівнянно нижчими.

Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:

Я казав, що ми ризикуємо мати 15-20 тисяч заражень на день наприкінці липня. А в нас вже сьогодні 18 тисяч нових хворих. Це означає, що швидкість поширення ковіду за тиждень зросла на 150 відсотків. Такого ми ще не бачили з жодним іншим штамом.

Щоб зупинити поширення дельта-варіанту уряд прискорює вакцинацію. Мета - до кінця липня імунізувати якомога більше людей.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Раніше ми планували вакцинувати щонайменше однією дозою 40 мільйонів людей до кінця серпня. Це можливо і необхідно зробити вже до кінця цього місяця.

Щоб французи не зволікали зі щепленням, уряд запровадив так звані "паспорти здоров'я". Це документ, який містить інформацію про повну вакцинацію або наявність свіжого негативного тесту на коронавірус. Без нього, від сьогодні, не пускають у кінотеатри, музеї, на масові культурні або спортивні заходи. Із серпня - "паспорт здоров'я" стане обов'язковою перепусткою в торгові центри, ресторани, літаки і потяги.

Крива захворюваності повзе вгору і в Німеччині. Наразі не так швидко, як у Франції, але тенденція чітка і однозначна. Сьогодні на COVID-19 у країні захворіли понад дві тисячі людей. Для порівняння, тиждень тому - таких було на 650 менше.

Особливо уряд непокоїть ситуація в регіонах, постраждалих від повеней. Туди вже направили мобільні бригади вакцинації із сусідніх великих міст.

Олаф Куллак, координатор центру вакцинації міста Кобленц:

Людям, які постраждали від повені, зараз не до щеплень. Але ми їм пояснюємо: водою змило все, крім цього проклятого вірусу. Люди тут зараз разом ліквідовують наслідки стихії і вони не мають змоги дотримуватися санітарних правил.

Вакцинують як місцевих, так і волонтерів, які приїхали на допомогу.

Через ці повені я пропустила свій запис. І дуже рада, що змогла вакцинуватися на місці. Тут такий хаос, що просто забуваєш про правила безпеки і цей захист дуже важливий.

Тим часом, ВООЗ попереджає про можливу появу нового, ще небезпечнішого, стійкого до вакцин штаму. За словами керівника організації, він може з'явитися внаслідок швидкого поширення хвороби в умовах нерівномірної імунізації у світі. І тоді боротьбу з пандемією доведеться починати з нуля.