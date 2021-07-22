В Черкассах голый мужчина катался на крыше авто (видео) [ Редактировать ]
В Черкассах по городу на крыше автомобиля катался практически полностью голый мужчина. Видео происшествия опубликовали в Factbook в сообществе "За рулем Черкассы".
В карты проиграл? Его возили так по всему городу.
В комментариях пользователи пишут, что мужчина мог проиграть спор или же был в нетрезвом состоянии.
На кадрах ролика видно, что мужчина сидит на крыше движущегося автомобиля.
Ранее мы писали о том, что в Днепре голый мужчина прыгнул с ТРЦ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Харькове женщина снимала, как ее 7-летняя племянница курит кальян
В четверг, 15 июля, в Киеве засняли необычное видео
Рідні загиблих впевнені: нині водій-винуватець намагається уникнути відповідальності, адже йому й досі не обрали навіть запобіжного заходу
Чому керівництво ОТГ вирішило віддати наділи, на які претендують ветерани, у довгострокову оренду?
Командир экипажа самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов опубликовал видео взлета украинского гиганта