Китай відмовив ВООЗ у розслідуванні походження коронавірусу [ Редактировать ]
Рішуче "ні". Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ у розслідуванні щодо виникнення коронавірусу. Організація вимагає провести другий етап перевірок. Доступ просять до лабораторій і ринків. Китай опирається. Про деталі розслідування - далі.
"Нехтування здоровим глуздом і демонстрація неповаги до науки" - так відповів Китай на бажання ВООЗ провести другий етап розслідування щодо COVID-19. Організація досі не визначила точну причину поширення вірусу. Вимагають: повторно провести перевірки в Ухані. Тепер уже в лабораторіях і на ринках міста.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я:
Ми просимо Китай бути прозорим, відкритим і співпрацювати, особливо щодо даних у перші дні пандемії. Я думаю, що ми зобов'язані мільйонам постраждалих і мільйонам загиблих. Ми повинні з'ясувати, що сталося. Сподіваюся, що надалі співпраця буде більш плідною, і ми продовжимо взаємодію з Китаєм, а також з державами-членами ВООЗ.
Цзен Ісінь, заступник керівника Національної комісії охорони здоров'я Китаю:
Сподіваємося, що ВООЗ серйозно розгляне міркування і пропозиції китайських експертів і справді поставиться до відстеження походження вірусу COVID-19, як до наукового питання. Без політичного впливу. Ми повинні якомога швидше знайти найбільш імовірне джерело вірусу і зробити все можливе, щоби запобігти повторенню подібної пандемії у майбутньому.
Уперше експерти ВООЗ прибули до китайського Уханя в січні цього року. До складу команди ввійшли представники 10 країн. Тоді ж група експертів ВООЗ відвідала Уханьський інститут вірусології. Згодом у висновку зазначать: витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".
Проте такі результати задовільнили не всіх. Великобританія і США розкритикували доповідь. Позаяк Китай усе ще відмовляє у прямому доступі до даних і зразків університету.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я:
Перша місія дала результати, але є також деякі проблеми, які потрібно вирішити. Одна з яких - доступ до інформації. Ми досі не отримали дані, які фіксував Китай на початку пандемії.
Лян Ваннян, представник об'єднаної групи експертів ВООЗ:
Ми вважаємо, що витік з лабораторії вкрай малоімовірний, і немає потреби докладати більше зусиль та енергії в цьому напрямку. Звісно, ми не виключаємо, що з'являться якісь нові докази. Тоді можна буде провести подальше розслідування.
Згодом очільник ВООЗ заявить, що експерти передчасно виключили варіант витоку коронавірусу з лабораторії у китайському місті Ухань. А Джо Байден доручить американським спецслужбам з'ясувати причини виникнення пандемії.
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