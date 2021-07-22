Українське МЗС з'ясовує, чому на сайті Олімпіади-2020 Крим відокремили від України. У розділі "розклад і результати" офіційного порталу Ігор розміщена мапа з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну "оплесками".

На карті можна помітити, що Україна і Крим розділені кордоном. Нагадаю, офіційне відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться вже завтра. Цьогоріч на змаганнях Україну представлятимуть 158 олімпійців в 25 видах спорту.