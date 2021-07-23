Вісім відсотків. У намаганні стримати маховик інфляції Національний банк України знову підвищив облікову ставку. Як це рішення вплине на наше з вами повсякденне життя? Та що зміниться для бізнесу? Про це - Геннадій Вівденко.

Вдарити по інфляції черговим підвищенням облікової ставки. Нацбанк втретє за рік пішов на кардинальний крок. Цього разу підвищив ставку до восьми відсотків. А все тому, що ціни ростуть швидше, ніж прогнозували. За останні 12 місяців підскочили аж на 9 процентів, і стримати їх можна тільки в такий спосіб.

Кирило Шевченко, голова Національного банку України:

В умовах підсилення фундаментального інфляційного тиску такий крок є необхідним для повернення інфляції у п'ять відсотків у 2022 році та отримання під контролем інфляційних очікувань.

Ціни ростуть в усьому світі на всі товари та сировину, зазначають банкіри. Пшениця лише за рік на біржі здорожчала на третину, а нафта удвічі. Але восени, все ж таки в Нацбанку прогнозують відносну стабільність. Ставку роблять на новий врожай та корегування цін на енергоносії

Кирило Шевченко, голова Національного банку України:

Стрімкіше зростання інфляції зумовлене ростом світових цін на продовольство та енергоресурси. Що буде з цінами надалі - після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися цьому сприятиме низка факторів надходження на ринки нового врожаю коригування цін на енергоносії.

По суті НБУ - підвищенням облікової ставки - пригальмовує економічні процеси в країні. Що це означатиме для українців? Передусім, кажуть експерти, подорожчають кредити. Але гривня при цьому зміцниться.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Нацбанк пообещал, что будет менше выкупать доллара с рынка. Таким образом сигнализаруя, что дает гривне немного укрепится в рамках той же борьбы с инфляцией.

Якщо ж з інфляцією до осені впоратися не вдасться фінансисти не виключають і подальше підвищення облікової ставки. Вона може зрости до восьми з половиною відсотків.