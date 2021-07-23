Гроші, які виділяла держава таким "пораненим", члени угруповання ділили між собою

Чотири тисячі доларів за присвоєння інвалідності. Державне бюро розслідувань викрило групу медиків, які вимагали гроші з поранених військових. Зловмисники брали по чотири тисячі доларів за оформлення групи інвалідності пораненим військовим.

Гроші вимагали і за те, аби визнати, що поранення отримане під час бойових дій. Та не лише здирництвом займалися зловмисники. Медики ще й підробляли документи, а інвалідність присвоювали тим, хто взагалі не був в районі ООС.

Гроші, які виділяла держава таким "пораненим", члени угруповання ділили між собою. Керував здирниками голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Київщини.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань: