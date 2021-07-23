Медики продавали військовим документи про поранення на фронті [ Редактировать ]
Чотири тисячі доларів за присвоєння інвалідності. Державне бюро розслідувань викрило групу медиків, які вимагали гроші з поранених військових. Зловмисники брали по чотири тисячі доларів за оформлення групи інвалідності пораненим військовим.
Гроші вимагали і за те, аби визнати, що поранення отримане під час бойових дій. Та не лише здирництвом займалися зловмисники. Медики ще й підробляли документи, а інвалідність присвоювали тим, хто взагалі не був в районі ООС.
Гроші, які виділяла держава таким "пораненим", члени угруповання ділили між собою. Керував здирниками голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Київщини.
Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:
Працівники ДБР встановили понад 20 фактів передання неправомірної вигоди військовослужбовцями представникам угруповання. Також встановлено 28 осіб, які платили за вирішення питання щодо отримання групи інвалідності. Проведено обшуки у фігурантів кримінального провадження. У них вилучено 13 тисяч доларів США, документи, підроблені кліше печаток.
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