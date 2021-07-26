В работе Wikipedia произошел сбой [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля, в работе интернет-энциклопедии Wikipedia произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с работой сайта, а также на проблемы со входом на него.
Об этом сообщает Downdetector.
Больше всего проблем было зафиксировано у пользователей Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Испании Румынии.
Также проблемы с работой сервиса наблюдаются и в Украине.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как вчера утром в работе Google глобальный сбой.
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