В понедельник, 26 июля, в работе интернет-энциклопедии Wikipedia произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с работой сайта, а также на проблемы со входом на него.

Об этом сообщает Downdetector.

Больше всего проблем было зафиксировано у пользователей Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Испании Румынии.

Также проблемы с работой сервиса наблюдаются и в Украине.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как вчера утром в работе Google глобальный сбой.

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