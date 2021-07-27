В Україні фіксують стабільно низьку статистику захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
А поки коронавірусна статистика стабільно низька. Позитивні тести минулої доби отримали менш як 700 людей.
Одужали при цьому - півтисячі. Найбільше інфікованих у столиці - третина від загальної кількості. Водночас Київ серед лідерів із вакцинації. Від початку кампанії щепили майже 800 тисяч людей. І це вдвічі більше, ніж в решті областей. Загалом по Україні вакцинованих уже майже п'ять мільйонів.
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