А поки коронавірусна статистика стабільно низька. Позитивні тести минулої доби отримали менш як 700 людей.

Одужали при цьому - півтисячі. Найбільше інфікованих у столиці - третина від загальної кількості. Водночас Київ серед лідерів із вакцинації. Від початку кампанії щепили майже 800 тисяч людей. І це вдвічі більше, ніж в решті областей. Загалом по Україні вакцинованих уже майже п'ять мільйонів.