Про це повідомили в МЗС України

У польській лікарні помер другий українець, який отримав травми під час ДТП минулої суботи. Про це повідомили в МЗС України.

Там зазначили - про смерть чоловіка родичів проінформували, а питання транспортування тіла додому нині вирішується. Нагадаю, ДТП за участі легковика та мікроавтобуса сталося минулої суботи - поблизу міста Радомсько. Водійка легкової автівки виїхала на зустрічну смугу, після чого сталася аварія.

Згодом експертиза встановила - 36-річна жінка була напідпитку. Тест на алкоголь показав у її крові 4 проміле алкоголю. У автобусі ж перебували дев'ятеро людей. Серед них семеро українців. Троє громадян України досі перебувають у лікарні.