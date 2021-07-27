У Польщі помер другий травмований у ДТП українець [ Редактировать ]
У польській лікарні помер другий українець, який отримав травми під час ДТП минулої суботи. Про це повідомили в МЗС України.
Там зазначили - про смерть чоловіка родичів проінформували, а питання транспортування тіла додому нині вирішується. Нагадаю, ДТП за участі легковика та мікроавтобуса сталося минулої суботи - поблизу міста Радомсько. Водійка легкової автівки виїхала на зустрічну смугу, після чого сталася аварія.
Згодом експертиза встановила - 36-річна жінка була напідпитку. Тест на алкоголь показав у її крові 4 проміле алкоголю. У автобусі ж перебували дев'ятеро людей. Серед них семеро українців. Троє громадян України досі перебувають у лікарні.
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