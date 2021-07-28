Розкішний відпочинок Петра Порошенка в Хорватії зафільмували журналісти одного з телеграм-каналів. Вони стверджують, що п'ятий президент відпочиває на елітній яхті, оренда якої коштує 250 тисяч євро на тиждень.

Це 60 метрове судно із гірками, гідроциклами та іншими атракціонами. Раніше цей же ресурс фільмував відпочинок Порошенка нібито на розкішній яхті на Галапагоських островах.