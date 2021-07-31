Сторічній хаті - нове життя. Подружжя з Черкащини відновило віковий будинок так, що тепер на їхню оселю приїжджають подивитися з усією області. Диво-хату відвідала і наша знімальна група.

Олександр показує матеріал покрівлі їхньої хати та гаражу. Очерет для декору родина збирала та сушила самостійно. Саме за ним їхню хату в Білозір'ї впізнають. Власноруч зробили і всю внутрішню оздобу будинку. Дизайн чудернацьких меблів та стін це вигадка та робота дружини Олександра - Тамари.

Тамара Пархоменко, власниця хати:

Ніхто ж тут дерев'яні будинки не будує і в мене багато помилок було, воно виходить я коли стіни робила доска всихає і з'являється щіль і я оно на потолку реєчки такі начала робить. Але до того я начала там штукатурить. Воно не совміщається, не тримається.

А розпочалося все з ідеї розширити стару дерев'яну хату. Адже багатодітній родині у двох кімнатах було затісно.

Оце є стара хата, оце їй сто з чимось років, я взяв навіть бумажку в сільраді, що їй дійсно сто з чимось років. Оце у нас дві кімнати тут у нас діти спали, були двоярусні кроваті, а ми спали там.

Матеріал для оселі вибрали найпростіший - дерево та землю. Такий метод використовували спрадавна.

Олександр Пархоменко, власник хати:

Сто років тому в Європі строїли топтані хати просто із землі, во Франції, Іспанії, Італії люди строїли просто брали землю, трамбували в щитки і будували хати, для початку попробував на маленькому кусочку, воно не валиться і так ми рішились.

Удосконалювало житло подружжя більше ніж п'ять років. Тепер біля їхньої хатини зупиняються туристи.

Олександр і Тамара Пархоменки, власники хати:

Приходять і запитують, і просяться і що це, а що це церква чи кав'ярня, що тут таке і невже тут живуть люди, у людей асоціація - вони як побачать камиш, дерево, це щось нове, вони вражені і буває зі сміли приїжджать, із Черкас.

Гостям подружжя радіє і завжди дозволяє зробити кілька світлин на згадку. А помешкання продовжують вдосконалювати тепер стилізують ще й гараж і сарай.