В Україні через негоду знеструмлені 529 населених пунктів [ Редактировать ]
529 населених пунктів знеструмлені в Україні через негоду. За даними ДСНС пошкоджені лінії електропередач у семи областях. Найбільше на Львівщині та Закарпатті.
Сьогодні зливи та шквали прогнозують у західних, північних та центральних регіонах. Водночас в багатьох областях утримається спека.
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