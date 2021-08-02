Найбільше на Львівщині та Закарпатті

529 населених пунктів знеструмлені в Україні через негоду. За даними ДСНС пошкоджені лінії електропередач у семи областях. Найбільше на Львівщині та Закарпатті.

Сьогодні зливи та шквали прогнозують у західних, північних та центральних регіонах. Водночас в багатьох областях утримається спека.