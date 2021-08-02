Республіканці США назвали Китай винним у виникненні коронавірусу [ Редактировать ]
Коронавірус з'явився в китайській лабораторії - такого висновку дійшли американські конгресмени-республіканці у власному розслідуванні. У звіті зазначають вірус найімовірніше розробили в лабораторії Уханського інституту.
Там китайські й американські дослідники нібито працювали над модифікаціями коронавірусів. І у вересні 2019 звернулися до наукових фондів по гроші, аби придбати систему для утилізації особливо небезпечних відходів.
На цей запит і посилаються конгресмени. Вони кажуть документ підтверджує, що на той момент, у вересні 2019, вірус уже існував. Влада Китаю витік вірусу з лабораторії в Ухані заперечує. Не підтвердила цю версію і американська розвідка.
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