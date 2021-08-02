"Дельта" та "лямбда" в Україні посилять карантин

Через нові, більш агресивні, штами коронавірусу "дельта" і "лямбда" в Україні знову можуть посилити обмеження. І якщо сьогодні вся країна ще "зелена", то вже завтра, не виключають чиновники - можемо опинитися у жовтій