У Китаї фіксують новий спалах коронавірусу [ Редактировать ]
Тим часом у Китаї зафіксовано новий спалах коронавірусу. Країною шириться штам Дельта. Минулої доби виявили 55 нових випадків найбільше за останні кілька місяців. Черговий спалах уже охопив два десятки міст.
Там розпочато масове тестування. Усіх, хто контактував із хворими, ізолюють. Місто Чжучжоу в провінції Хунань закрилося на триденний карантин - жителям наказали не полишати власних осель.
Туристам заборонили в'їзд до Пекіну, а жителям столиці рекомендували не мандрувати за межі міста без особливої потреби.
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