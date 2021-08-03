Раз і назавжди забути про "маски-шоу". За два місяці має запрацювати Бюро економічної безпеки. Хто його очолить - нині обирає конкурсна комісія. За крісло борються понад півсотні кандидатів.

Які вимоги до них висувають? І яким бачать ідеального керівника - експерти? Розпитувала Ірина Розова

Податкова міліція, СБУ, Нацполіція. Хто тільки не брався в Україні "розслідувати" економічні злочини.

Тетяна Острікова експерт з економічних питань:

І, як-то кажуть, у семи няньок дитя без ока, ми всі знаємо, які фіскальні втрати бюджету, скільки бюджет недоотримує від того, що діють схеми.

А повз бюджет ідуть мільярди щороку. І від нескінченних обшуків та "маски-шоу" - ефект нульовий. А критики шквал. І от, на заміну всім борцям із фінансовими аферами - прийде новий орган. За задумом влади: більш аналітичний і не силовий.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Це буде єдиний орган і він буде діяти на основі аналітики, на основі підходу роботи мізками, а не м'язами.

Та головна інтрига - хто ж очолить новостворене бюро? Конкурс на посаду директора - в самому розпалі. Серед кандидатів, а їх близько пів сотні, є й колишні чиновники й очільники податкової міліції. Через це експерти висловлюють певні застереження:

Тетяна Острікова, експерт з економічних питань:

Якщо його очолить особа - стара людина, я маю на увазі із старим менталітетом, людина системи, яка вміє тільки застосовувати силу і власне не знає інших аналітичних підходів до розкриття схем, то цей орган просто перетвориться на черговий на додачу до всіх інших які є, неефективний правоохоронний орган, на який будуть витрачатися кошти з бюджету, але який не буде давати результату.

Керівником Бюро економічної безпеки має стати людина з незаплямованою репутацією і без шлейфу досвіду в силових структурах, кажуть політики. Так би мовити - кар'єра з чистого аркуша.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Досвід роботи в правоохоронних органах скоріше є зайвим, бо нажаль від цього досвіду, особливо в сфері економіки людина може перейняти не кращі традиції, тому я вважаю, що це повинен бути юрист з досвідом саме юридичної роботи, можливо на боці клієнта, можливо на боці бізнесу, який має досвід менеджерський, знаючийся на законодавстві і хоче присвятити себе державі.

Не зрозумілим залишається і принцип набору всіх інших працівників. У планах уряду - взяти до БЕБ 4 тисячі людей. Там запевняють - автоматично колишні посадовці податкової міліції, СБУ або Нацполіції в штат не потраплять. Водночас і норми, яка б забороняла їм працювали в новій структурі немає.

Тетяна Острікова, експерт з економічних питань:

Щоби зменшити кількість органів, які боряться з економічною злочинністю пропонується ліквідувати кілька підрозділів служби безпеки, які займалися економічною так званою злочинністю і ось сьогодні ми вже спостерігаємо тенденцію, що ці люди звільняючись із СБУ шукають ходи і виходи як потрапити на роботу в бюро економічної безпеки.

Занепокоєння щодо цього висловили вже і в Європейській бізнес-спільноті.

Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації:

Бізнес не завжди розуміє навіщо там така велика кількість співробітників і тому нам ще треба подивитися як цей орган буде працювати і чи не буде він робити тиску на здоровий і прозорий бізнес.

Із трьома кандидатами на посаду очільника Бюро економічної безпеки конкурсна комісія має визначитися до 25 вересня. А потім прем'єр-міністр із поданих кандидатур - обере того, хто й очолить БЕБ.