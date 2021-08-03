Пропусти швидку! Під таким гаслом на дорогах Дніпра пройшла навчальна акція. Організували її водії швидких спільно з патрульною поліцією. А все для того, щоб нагадати учасникам дорожнього руху про обов'язок пропускати карети невідкладної допомоги. Олена Мендалюк продовжить.

На головному проспекті Дніпра в карету швидкої, яка везла породіллю, влетів легковик. Від удару машина невідкладної допомоги перекинулася. Це сталося минулого року.

А це ще одна аварія за участю швидкої. Вантажівка теж не пропустила машину невідкладної допомоги. Постраждали четверо - медики, водій і пацієнт.

Удар пришелся именно в эту часть, в среднюю часть автомобиля, Мерседес грузовой, он его видел, он его слышал, но он его не пропустил. У водителя на данный момент, когда это произошло, он был лишен водительских прав. Водитель этого Мерседеса.

Понівечена швидка третій рік стоїть в автопарку. Відремонтувати її дорого. От і нагадує про нехтування водіями правилами дорожнього руху. У тому, що швидку не пропускають навіть із проблисковими маячками й сиреною, переконалися й ми, - з перших хвилини акції "Пропусти швидку".

Они должны были услышать и начать перестраиваться вправо. Ну, вот смотрите все перестроились, "Тойота 8267" в упор ничего не делает. Человек или не слышит, или игнорирует.

Легковик зупиняє патрульна поліція. За кермом - жінка.

Ви бачили, що позаду вас карета швидкої допомоги? Бачила, я робила все можливе… - Чому ви не прийняли в право, як усі інші водії? - Можливо, я розгубилася, я новачок. Я нещодавно за кермом.

Але правила дорожнього руху єдині для всіх! І перешкоджання проїзду машини швидкої допомоги - грубе їх порушення. За яке передбачений чималий штраф.

Максим Левченко, старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху:

680 гривень - це порушення правил дорожнього руху, а саме пункту 3.2.У будь-якій ситуації, коли наближається карета швидкої допомоги, патрульна поліція, або пожежники необхідно дати можливість безперешкодного проїхати.

Однак правилом цим водії нехтують надто часто, зазначає Дмитро, водій швидкої з більше ніж двадцятирічним стажем. Мовляв, автівок останнім часом суттєво побільшало. А через несумлінних водіїв на дорозі швидка гає час, який часто вартує комусь життя.

Дмитро Вайніловіч, водій КП "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міськради: