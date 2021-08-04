Известный украинский блогер Алина Ханумак (Шаманская) рассказала о вопиющем случае, который произошел с ней в одной из столичных клиник. О том, что произошло она написала на своей странице в Instagram.

Я была уверена, что этого поста не будет. Забуду и все. Но, неприятное чувство преследует меня до сих пор. Плюс, почему я не могу просто написать правду?

Девушка рассказала, что первое впечатление о клинике было хорошее, помещение было чистым и красивым. Однако позже что-то пошло не так.

Я приехала в клинику ровно в 18:00 на процедуру криолиполиз, которая длится 35 минут. Покинула клинику в 21:30! Вы знаете, что самое ценно для меня - время! Ребенка я оставила с договоренностью, что меня не будет максимум 2 часа. Включая консультацию и дорогу. Но, в итоге потратила 3,5 часа и нервы. Что же пошло не так? Вы очень удивитесь. Я просто отказалась делать фото! На что имею полное право.

Алина Ханумак отметила, что она научена горьким опытом и приняла для себя решение больше никогда не делать обнаженные фото в стиле "до/после".

Перед процедурой меня попросили подписать документы, что клиника не несет ответственность

за любые осложнения после процедуры (это стандартная практика), а так же был пункт про фото, где я написала: "отказываюсь делать фото для архива клиники".

После этого врач стала объяснять девушке, что ей необходимо сделать фото, чтобы в будущем сравнить результат. Алина согласилась сделать снимки, но только на свой телефон. так и произошло.

К слову, пока я стояла голая в фото-зоне дверь открывали дважды, потому что доктор не посчитала нужным закрыть ее на замок. Но, то такое. Мелочи, согласна.

После этого девушке рассказали про препарат, но снова предложили сделать для архива клиники фото "до". На очередной отказ врач сказала "хорошо".

Далее девушка разделась и легла на кушетку, однако ее очень смутило то, что врач начала время от времени молча выходить из кабинета. После чего вернулась еще с одним работником, с которым начала уже настаивать на фото, аргументируя это тем, что в случае неудовлетворенности результатом, снимки можно будет отправить в главный офис и вернуть деньги за процедуру.

- Вы отказываетесь делать мне процедуру без фото?

- Да! Мы не будем делать процедуру без фото.

- Тогда я встаю и ухожу. Только вы должно указывать это на своем сайте: "мы не делаем криолиполиз без вашего голого фото "до"!". Только тогда это будет честно. Я ухожу, но учтите, что я блогер миллионик и все это расскажу людям, чтобы они просто были в курсе.

- Одну минутку, я позвоню в главный офис и уточню, можно ли разрешить вам делать процедуру без фото!

- Так не без фото! Фото есть, просто они будут у меня на телефоне.

Уточнив информацию, девушке разрешили сделать процедуру без фото. Однако заставили ее долго ждать и потратить в клинике много времени.

О самой процедуре отзыв блогер пока оставлять отказалась, так как судить пока рано.

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