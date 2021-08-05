Женщина по имени Эшли Колдуэлл смогла добиться своей цели и похудела на 110 килограммов и поделилась собственным методом похудения. Об этом пишет Daily Mirror.

Вес женщины в следствии стресса из-за смерти мамы и ежедневного употребления фастфуда в какой-то момент жизни достиг 193,6 килограммов.

Одежду женщине приходилось шить под заказ. Кроме того, Эшли перестала помещаться в креслах самолета в экономклассе и ей пришлось доплачивать за билеты в бизнес-класс, с большими сиденьями.

В один из дней Эшли все это надоело и она решила изменить свое питание и снизила количество килокалорий примерно до 1200 в день, исключив углеводы и алкоголь.

Она начала завтракать двумя вареными яйцами и кофе, обедать злаковым батончиком со вкусом соленой карамели, а ужинать креветками с овощами или салатом. Также она стала чемпионкой по триатлону.

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