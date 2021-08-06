Як вони на це відреагували?

Хотіли силоміць відправити додому підопічну, а тепер самі змушені передчасно повернутися в Білорусь. Тренерів Христини Тимановської позбавили акредитації та виселили з олімпійського селища. Як вони на це відреагували? Та про що розповіла сама Тимановська в своєму першому інтерв'ю у Варшаві? Тетяна Логунова - знає.

Додому замість своєї підопічної. Тренери Христини Тимановської, які намагалися змусити спортсменку сісти на рейс до Мінська, повертаються до Білорусі. Міжнародний Олімпійський Комітет позбавив Артура Шумака та Юрія Моісевича офіційної акредитації і зобов'язав їх негайно покинути олімпійське селище.

Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету:

Міжнародний Олімпійський Комітет не займається зміною політичної системи у тій чи іншій країні. Це не наша місія. Ми несемо відповідальність за захист спортсменів. І за недопуск до Ігор людей, які порушують наші цінності.

Інформацію про висилку тренерів підтвердили і в білоруському олімпійському комітеті. Там розглядають можливість оскаржити це рішення.

Христина Тимановська тим часом облаштовується у Польщі. Із Токіо до Варшави вона прибула у середу, зробивши коротку транзитну зупинку у Відні. Спортсменка вже поспілкувалася з журналістами і у деталях розповіла, що з нею сталося, і чим вона планує займатися далі.

Рішення не повертатися на батьківщину, за словами Тимановської, було спонтанним. Залишитися закордоном легкоатлетку вмовили рідні. Бо вважали, що влада Білорусі не пробачить їй критику на адресу спортивних босів.

Христина Тимановська, спортсменка:

Бабушка позвонила мне, когда меня уже везли в аэропорт. Мы шли в машину, у меня было 10 секунд буквально. Она мне позвонила. Все что она мне сказала - пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, это небезопасно.

Непомітно попросити про допомогу японську поліцію - допомогли онлайн-перекладач і хитрощі.

Христина Тимановська, спортсменка:

Я заранее использовала гугл-переводчик и перевела на японский, что мне нужна помощь. Я подошла к полиции и показала этот переводчик. В этот момент ко мне подошел человек, который сопровождал меня из нашего олимпийского комитета и спросил, что я делаю. Я сказала, что потеряла что-то в олимпийской деревне и мне нужно это найти.

Чи проситиме вона політичний притулок у Польщі Тимановська ще не вирішила. Поки вона залишиться у цій країні і продовжить спортивну кар'єру.

Христина Тимановська, спортсменка:

Я люблю свою страну, это моя родина. Я ее не предавала. Я надеюсь, что в будущем я вернусь в свободную Беларусь.

Олімпійський скандал за участю Христини Тимановської розгорівся тиждень тому. Спортсменка у соцмережах розкритикувала рішення тренерського штабу, який наказав їй виступати в іншій дисципліні. Після цього Тимановську зняли зі змагань і намагалися силоміць відправити додому.