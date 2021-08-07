Один військовий загинув, ще один поранений. На Донбасі ворог обстріляв Піски. Противник запустив протитанкову керовану ракету по автокрану, який саме в той час допомагав місцевим відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Поранений воїн нині в лікарні. Стан його - середньої тяжкості.

Загалом з початку доби ворог тричі порушував режим тиші, - звітують у Штабі ООС.