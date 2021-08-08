Після тривалої хвороби з життя пішов відомий український художник Олександр Ройтбурд. Директор Одеського художнього музею, депутат обласної ради. Йому було 59. Прощання з митцем відбудеться, попередньо, 11-12 серпня.

Про творчий і кар'єрний шлях Олександра Ройтбурда - розкажуть наші кореспонденти.

Олександр Ройтбурд помер на шістдесятому році життя. Причиною стали захворювання, що активізувалися після коронавірусу. Це був один із найвідоміших сучасних художників України: його картини виставлені в світових музеях. Друзі знали про хворобу, та не думали, що це може статися так раптово.

Марат Гельман, галерист, друг Олександра Ройтбурда:

Мне кажется, он не испугался болезни и продолжал ходить на работу и продолжал чем-то заниматься до последнего момента. Ну, то есть там дырка от того, что его не будет рядом с нами она никем и никак и, наверное, никогда невосполнима.

Ройтбурда знають не лише як митця, а й як успішного менеджера в галузі культури. Останні кілька років він очолював Одеський художній музей і, як розповідають друзі, вивів його на абсолютно новий рівень. У раніше забутий усіма заклад тепер буквально стоять черги.

Ігор Гусєв, художник, друг Олександра Ройтбурда:

До этого в музее, получалось так, что выставлялись сплошные художники из Союза художников - это где-то девяностые годы в лучшем случае или восьмидесятые. А Саша представил в экспозиции концептуалистов, трансавангардистов, акционистов - всё, что называется сегодня контепорари-арт.

Сам Олександр ось так описував своє призначення два роки тому в інтерв'ю журналістам.

Олександр Ройтбурд, художник, директор Одеського художнього музею:

Для меня хороший музей - это музей, который а: раскрывает потенциал своей коллекции, б: является хабом городским, продуцирует смыслы, место, куда ходят, место, которое расширяет наше знание об искусстве, о культуре.

Марат Гельман, галерист, друг Олександра Ройтбурда:

Хотелось бы, чтобы нашлись люди, которые поддержат этот уровень и память о Саше будет как о новом основателе - потому, что он создал этот музей заново, это важно.

Сьогодні в усьому світі згадують Олександра Ройтбурда його надбання, що залишилося, зокрема, у вигляді сотень картин, написаних у авторському стилі.

Дмитро Логвин, народний артист України:

Я назавжди запам'ятаю його добрі очі, завжди наповнені гумором, його посмішку, його дуже цінні поради, які він вмів давати так, щоб нікого не образити.

Від ранку одесити несуть до музею квіти. Тут повідомили: попередньо прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться одинадцятого чи дванадцятого серпня.