На сьогодні маємо: понад шість сотень нових хворих

Майже 80 тисяч українців щепилися проти коронавірусу минулої доби. Повністю вакцинованих побільшало на 28 тисяч. Водночас ковідна статистика вже традиційно на вихідних йде на спад. На сьогодні маємо: понад шість сотень нових хворих.

При цьому тестів зробили порівняно небагато - 33 тисячі українців. В антилідерах за поширенням хвороби Херсонська область. Також високий приріст інфікованих на Дніпропетровщині, Одещині та в Києві.