В Україні інфікувались на COVID-19 понад шість сотень жителів [ Редактировать ]
Майже 80 тисяч українців щепилися проти коронавірусу минулої доби. Повністю вакцинованих побільшало на 28 тисяч. Водночас ковідна статистика вже традиційно на вихідних йде на спад. На сьогодні маємо: понад шість сотень нових хворих.
При цьому тестів зробили порівняно небагато - 33 тисячі українців. В антилідерах за поширенням хвороби Херсонська область. Також високий приріст інфікованих на Дніпропетровщині, Одещині та в Києві.
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