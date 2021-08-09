Вакцины от коронавирусной инфекции, которые используются на территории Украины, в 15 раз снижают риск госпитализации, а также тяжелого течения болезни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас в стране за трехмесячный период зафиксировано всего 0,7% случаев диагностирования COVID-19 у вакцинированных двумя дозами украинцев, при этом 0,4% госпитализированных в медучреждения прошли полный курс иммунизации.

Отмечается, что от коронавируса в Украине полностью привиты 5,6% населения, в то же время среди больных находилось минимальное количество вакцинированных.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции привили 51 445 человек. При том, что днем ранее было сделано более 78 тысяч уколов, с начала кампании по вакцинации в Украине прививки сделали 4 137 073 людям.

Кроме того, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в ближайшее время придется внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и различных структур.

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