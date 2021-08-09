В Україні п'ятеро людей померли від COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні за добу виявили 300 нових заражень COVID-19. П'ятеро людей померли. Чотири сотні інфікованих - ушпиталені. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Одещині, Тернопільщині та Вінниччині.
За весь час пандемії коронавірусом заразилися понад два мільйони 250 тисяч українців. А щеплення зробили майже 4 мільйони 130 тисяч громадян.
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При цьому кількість хворих на коронавірус останніми днями зростає. За минулу добу позитивні тести отримали майже тисяча сто українців. Одужало удвічі менше. 16 пацієнтів померло
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