В Україні за добу виявили 300 нових заражень COVID-19. П'ятеро людей померли. Чотири сотні інфікованих - ушпиталені. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Одещині, Тернопільщині та Вінниччині.

За весь час пандемії коронавірусом заразилися понад два мільйони 250 тисяч українців. А щеплення зробили майже 4 мільйони 130 тисяч громадян.