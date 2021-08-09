Вакцинація в аеропорті: чи багато україців виявили бажання отримати щеплення? [ Редактировать ]
У двох аеропортах України тепер можна вакцинуватися проти COVID-19. Без черги, за лічені хвилини. І одразу отримати довідку, яка звільняє від самоізоляції та обов'язкового ПЛР-тесту при в'їзді. Послугу відкрили у Львові та Києві.
Олександр Васильченко поїхав у столичний аеропорт Сікорського. І дізнався у пасажирів їхнє ставлення до ініціативи.
Прилетів чи відлітаєш - вакцинуйся! Відтепер у аеропорту "Київ" укол проти COVID-19 можна отримати просто в терміналі. Утім, черг із охочих щепитися наразі немає. Більшість туристів, які сьогодні повернулися з курортів, запевняють: для них це неактуально. Хтось - уже отримав ін'єкцію, а хтось - записався у центри імунізації.
Мы записывались на бесплатную вакцинацию щас буквально 3-5 дней ждем и будем вакцинироваться.
Утім, вакцинуватися тут можуть не тільки туристи, а й усі охочі. Пункт працює з 17-ої до 22-ої. Щоб зробити щеплення, треба мати паспорт та ідентифікаційний код - це в разі якщо у людини не повністю заповнена електронна картка. Через програму "Хелсі" лікар перевірить декларацію із сімейним лікарем, а також внесе дані про вакцинацію.
Андрій Бійовський, лікар мобільної бригади з вакцинації:
Можна просто прийти, заповнити відповідну згоду, відповісти на відповідні питання, щоб протестуватися, чи стан його здоров'я позволяє пройти вакцинацію і без всяких проблем вакцинуємо. Після цього ми можемо роздрукувати сертифікат про те, що він пройшов вакцинацію і, крім того, вся ця інформація фіксується в електронній карточці пацієнта.
Щеплення роблять в аеропорту "Київ" препаратом "Коронавак". Без попередніх записів і у порядку живої черги. Одразу після першої дози - тут можна отримати відповідну довідку. І вона дасть право при поверненні з-за кордону - не йти на самоізоляцію і не здавати ПЛР-тест.
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Є квиток - можеш вакцинуватися. Аби пасажири точно помітили центр вакцинації, його розмістили поруч із входом у термінал аеропорту. Наразі тут працює троє медиків
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