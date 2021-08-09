У Греції розбився пожежний літак [ Редактировать ]
У Греції розбився пожежний літак. Пілот вижив. Загалом ситуація в країні залишається складною. Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуювали понад дві тисячі людей.
Натомість на північ від Афін полум'я згасло. Однак рятувальники й далі патрулюють територію, щоб уникнути нових займань. Греція нині переживає найбільшу спеку за останні 30 років.
Стовпчики термометрів перевищують 45 градусів. Долати стихію країні допомагають 22 держави, серед них і Україна.
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Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей. Натомість на північ від Афін полум'я згасло
Тим часом ситуація у країні залишається складною. Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей