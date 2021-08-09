На Черкащині напередодні відбувся авіафестиваль"Ясла". У селі Ротмистрівка можна було побачити понад сотню літальних апаратів. Гостей тут розважали професійні пілоти та ентузіасти, які самостійно збирають конструкції.

Ось так повагом учасники фестивалю паркують своїх залізних птахів. І поки професійні пілоти розважають глядачів польотами в небі.

На виставці саморобної літальної техніки - справжній ажіотаж.

Гвинт дерев'яний, я вмію майструвати тому роблю їх сам.

Серед десятків аматорів-конструкторів - Володимир Войтенко. Виготовити власний літальний апарат, каже майстер, мріяв ще з дитинства. А кілька років тому таки втілив ідею в життя.

Володимир Войтенко, учасник фестивалю з Полтавської області:

Будували в прямому сенсі того, що підвернеться під руку, колеса тут зі скутера, звичайний скутер шторм, двигун автомобільний "Фольцваген", крила звичайна палаточна тканина,

Самостійно зібрав свою пташку і Олександр Войтович із Рівненщини. Вона може піднятись на три метри заввишки і розігнатись до сорока кілометрів за годину. Втім, поки що цей апарат тішить глядачів на землі. У винахідника немає спеціальної ліцензії для польотів.

Олександр Войтович, учасник фестивалю з Рівненської області:

Мріяв з дитинства, напевно ще коли в школу ходив, дізнавався як він літає. Книжечки читав, а почав робити коли була можливість, коли підріс і досвіду нарвався.

Фестиваль малої авіації проводять на Черкащині вже втретє. Головна мета - зібрати закоханих у небо людей. І зацікавити цією пристрастю інших.

Володимир Осичнюк, головний організатор фестивалю:

Це може бути дуже доступно і хоч у, щоб люди підходили до шо вже полетіли у небо, щоб вони спілкувались, дивились і приходили в небо.

Описати, що відчуває людина в небі, надскладно, каже професійний пілот та в минулому військовий льотчик Олександр. Але, спробувавши одного разу, зазвичай люди починають "хворіти" небом.

Олександр Івченко, учасник фестивалю з Києва:

Маневри в трьох площинах, більшість ніколи не відчували, як то кажуть перегрузки. Больше чем 1g, а тут, пожалуйста, 2g, просто почувствуете или наоборот типа невесомости, когда бабочки летают у женщин в животе.

Під час фестивалю глядачі могли відвідати виставку авіатехніки, отримати насолоду від польотів залізних птахів у небі та поспілкуватися з тими, хто свого життя без нього не уявляє.