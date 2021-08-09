Україна повинна повернутися до активних переговорів щодо миру на Донбасі - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Україні потрібно повернутися до активних переговорів, аби врегулювати конфлікт на Донбасі. Про це заявляють в опозиції. Насамперед, кажуть, потрібно звільняти полонених і домовлятися про розведення військ.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Власть сегодняшняя должна проявить политическую волю и вступить в переговоры о том, чтобы выполнять Минские соглашения, на чем настаивал весь мир. Объяснить людям, как это будет, доказать и проявить политическую волю в переговорах, а не просто заявлениями, декларациями которые мы наблюдали с той же самой минской группой, когда ни пленных не освобождали, ни войска не разводили. Все время шли заявления, обвинения взаимные и эта болтовня привела к тому что обострилась ситуация. Нужно переходить к решительным переговорам, которые дадут урегулировать этот конфликт, а не продолжать заниматься поиском виновных, а не болтовней, которой занимались весь прошлый год.
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