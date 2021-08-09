Україні потрібно повернутися до активних переговорів, аби врегулювати конфлікт на Донбасі. Про це заявляють в опозиції. Насамперед, кажуть, потрібно звільняти полонених і домовлятися про розведення військ.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":