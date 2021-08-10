На Дніпропетровщині колишній боєць ООС підірвав себе гранатою. Окрім самого вояка, постраждали ще троє поліцейських. Правоохоронців викликав сам підривник

Це момент вибуху, який вдалося зафільмувати сусідам підривника. Чоловік зателефонував до поліції з погрозами підірвати кілька гранат. Вийшов на вулицю й чекав на приїзд правоохоронців. Оперативники пів години вели переговори. Коли вмовили віддати один боєприпас, біля чоловіка здетонував інший. Підривника у критичному стані доправили до лікарні.

Володимир Степанов, завідувач приймального відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2:

Он в тяжелом состоянии, в реанимации, идет борьба за его жизнь.

Від вибуху постраждали ще 3 правоохоронців, які вели перемови. У них осколкові поранення тіла. Від госпіталізації відмовилися. Підривник - житель Кривого Рогу. Йому 61 рік. У 2017 році проходив службу в зоні бойових дій на Сході. До будинку, де стався вибух, прийшли товариші по службі. Кажуть, чоловік переїхав сюди після смерті батьків. Проживав сам.

Олександр, житель Кривого Рогу:

Проблем с алкоголем не было. Понимаете, человек прошел АТО, психологическое состояние у всех ребят. Он развелся, семьи у него не было. Что и как его на это побудило, я не могу сказать.

Місцеві розповідають - чоловік тривалий час шукав роботу, хотів знову піти служити.

Микола Білопольський, житель Кривого Рогу:

В АТО хотел, но его не брали потому что по состоянию здоровя - что-то с сердцем. Я так слішал. Ну и наверное… Он не хотел никого подрівать, он сидел на лавочке, говорит, я сейчас себя взорву і все.

У квартирі, де мешкав постраждалий, поліція знайшла дві гранати РГД-5 та запали до них.

Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Є відео, які знімали очевидці, ми його вивчаємо будемо долучати до матеріалів кримінального провадження, для того, щоб встановити усі обставини, а також щоб встановити звідки в нього взагалі ці боєприпаси і їхнє походження. Не можу поки що сказати, чи був він у стані алкогольного сп'яніння чи ні і які його мотиви.

У поліції відкрили два кримінальні провадження - за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Поки що допитати підривника слідчим не вдалося. Він не приходить до тями.