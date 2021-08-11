На Донбасі від обстрілу постраждали три українських військових [ Редактировать ]
На Донбасі поранено трьох військових. Зараз вони в лікарні, один у тяжкому стані. Загалом за минулу добу на фронті - чотири порушення режиму тиші. Поблизу Водяного ворог двічі застосував заборонену артилерію та міномети. У напрямку Невельського бив із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
А неподалік Мар'їнки накрив позиції українських захисників із протитанкових ракетних комплексів. Нашим військовим довелося стріляти у відповідь.
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