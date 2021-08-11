В Україні виявили 1122 нових випадків інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні зростає кількість COVID-інфікувань. За попередню добу виявили тисячу 122 нових випадки. Померли 25 людей. Ушпиталили майже 648 хворих.
Найбільше підтверджених заражень у Києві, на Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Від початку вакцинальної кампанії, щеплення проти коронавірусу зробили майже 4 з половиною мільйони українців.
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