Поліція відкрила кримінальне провадження через зйомки на Софіївській площі [ Редактировать ]
4 роки за ґратами. Таке покарання загрожує організаторам незаконних рекламних зйомок на Софійській площі. Про це повідомили в прокуратурі. Відкрито кримінальне провадження за статтею - хуліганство. Наразі поліція встановлює усіх причетних до інциденту на площі.
Нагадаю, напередодні дві автівки дрифтували навколо пам'ятника Богданові Хмельницькому. Все це фільмували, проте дозволу на знімання - в організаторів не було. Після дрифту на бруківці лишилися чорні сліди від шин. Компанія, яка знімала ролика - вже вибачилася перед містянами і пообіцяла відмити вулицю.
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