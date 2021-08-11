4 роки за ґратами. Таке покарання загрожує організаторам незаконних рекламних зйомок на Софійській площі. Про це повідомили в прокуратурі. Відкрито кримінальне провадження за статтею - хуліганство. Наразі поліція встановлює усіх причетних до інциденту на площі.

Нагадаю, напередодні дві автівки дрифтували навколо пам'ятника Богданові Хмельницькому. Все це фільмували, проте дозволу на знімання - в організаторів не було. Після дрифту на бруківці лишилися чорні сліди від шин. Компанія, яка знімала ролика - вже вибачилася перед містянами і пообіцяла відмити вулицю.