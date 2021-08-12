Українські контррозвідники затримали агента ГРУ російського Генштабу. За даними СБУ, іноземець тимчасово мешкав в Україні і за завданням кремлівських кураторів виїжджав до зони проведення ООС - там шпигун збирав оперативну розвідінформацію, яку за винагороду передавав до країни-агресора.

Передусім там цікавились новітніми зразками зброї та військової техніки, задіяної в ООС, місцями дислокації українських армійців та кількістю підрозділів.

Затримали агента, коли він передавав відомості через інтернет спецслужбам РФ.