В Україні затримали шпигуна ГРУ [ Редактировать ]
Українські контррозвідники затримали агента ГРУ російського Генштабу. За даними СБУ, іноземець тимчасово мешкав в Україні і за завданням кремлівських кураторів виїжджав до зони проведення ООС - там шпигун збирав оперативну розвідінформацію, яку за винагороду передавав до країни-агресора.
Передусім там цікавились новітніми зразками зброї та військової техніки, задіяної в ООС, місцями дислокації українських армійців та кількістю підрозділів.
Затримали агента, коли він передавав відомості через інтернет спецслужбам РФ.
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