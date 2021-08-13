Рекордна кількість смертей: в Росії лютує COVID-19 [ Редактировать ]
В Росії минулої доби внаслідок Ковіду померли 808 людей. Це найбільше від початку пандемії. Водночас з 6 липня в країні фіксують не менш ніж 700 летальних випадків за добу.
Загалом Росія - четверта у світі за кількістю інфікованих. За весь період пандемії вірус підхопили шість з половиною мільйонів людей.
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