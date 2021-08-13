В Росії минулої доби внаслідок Ковіду померли 808 людей. Це найбільше від початку пандемії. Водночас з 6 липня в країні фіксують не менш ніж 700 летальних випадків за добу.

Загалом Росія - четверта у світі за кількістю інфікованих. За весь період пандемії вірус підхопили шість з половиною мільйонів людей.