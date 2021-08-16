На передовій поновилися ворожі обстріли [ Редактировать ]
Три обстріли українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Світлодарська незаконні збройні формування атакували українських захисників із гранатометів. Поблизу Золотого-4 вдарили ще й з великокаліберних кулеметів. Гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував і біля Катеринівки.
На обстріли противника українські оборонці відкривали вогонь у відповідь.
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Поблизу Пісків ворог бив зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки застосував стрілецьку зброю
Тиша тут панує лише вдень, коли на лінії фронту працюють міжнародні спостерігачі
Стрілецькі дуелі ледь не кожного дня - через густу рослинність на полях кожен метр нашої оборони прострілюється ворогом
Що ближче до передової, то небезпечнішим стає український степ - ворожі снайпери полюють тут і вдень, і вночі