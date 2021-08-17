Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Греції. Про це повідомили в ДСНС. Загалом грекам допомагала сотня наших земляків. Зведений загін надзвичайників ліквідував окремі осередки пожежі - по фронту понад 19 тисяч метрів. Крім того, врятовано 2 населених пункти.

Нагадаємо, напередодні авіатори ДСНС України повернулися з Туреччини, де теж допомагали гасити лісові пожежі.