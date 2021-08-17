Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Греції [ Редактировать ]
Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Греції. Про це повідомили в ДСНС. Загалом грекам допомагала сотня наших земляків. Зведений загін надзвичайників ліквідував окремі осередки пожежі - по фронту понад 19 тисяч метрів. Крім того, врятовано 2 населених пункти.
Нагадаємо, напередодні авіатори ДСНС України повернулися з Туреччини, де теж допомагали гасити лісові пожежі.
по теме
Зустрічали наших рятувальників на одеському аеродромі "Шкільний"
Українські пожежники поспішають на допомогу: наші співвітчизники допомагають Греції та Туреччині гасити лісові пожежі
Стихію не вдається приборкати - доки не пізно, тисячі людей тікають морем з вогняного пекла
Протести почалися на тлі лісових пожеж, які тривають уже понад тиждень
Рятувальники вже евакуювали жителів десятка сіл