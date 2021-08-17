На передовій загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на сході країни минулої доби, - повідомили у штабі ООС. Ворог здійснив чотири обстріли. Били поблизу Золотого, Новомихайлівки, Водяного та Широкиного. Противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю.
Сьогодні на сході дві атаки. Зокрема, поблизу Водяного ворог вдарив з важких мінометів 120 калібру.
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