На передовій не припиняються ворожі обстріли

Один український військовий загинув на сході країни минулої доби, - повідомили у штабі ООС. Ворог здійснив чотири обстріли. Били поблизу Золотого, Новомихайлівки, Водяного та Широкиного. Противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю.

Сьогодні на сході дві атаки. Зокрема, поблизу Водяного ворог вдарив з важких мінометів 120 калібру.