В іспанському зоопарку народився орангутан [ Редактировать ]
Поповнення в іспанському зоопарку. У звіринці міста Фуенхірола - народився орангутанг. Мавпочка з'явилася на світ два тижні тому, утім відвідувачам її показали тільки зараз.
Дитинча здорове, активно грається з мамою. Зоопарк Фуенхіроли бере участь у європейській програмі збереження популяції орангутангів з острова Борнео. Цей вид під загрозою зникнення.
У дикій природі цих тварин удвічі поменшало за останні півстоліття. Усе через те, що людина винищує їхню домівку - тропічні ліси.
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