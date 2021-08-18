Цей вид під загрозою зникнення

Поповнення в іспанському зоопарку. У звіринці міста Фуенхірола - народився орангутанг. Мавпочка з'явилася на світ два тижні тому, утім відвідувачам її показали тільки зараз.

Дитинча здорове, активно грається з мамою. Зоопарк Фуенхіроли бере участь у європейській програмі збереження популяції орангутангів з острова Борнео. Цей вид під загрозою зникнення.

У дикій природі цих тварин удвічі поменшало за останні півстоліття. Усе через те, що людина винищує їхню домівку - тропічні ліси.