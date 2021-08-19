Обов'язково робити щеплення проти коронавірусу закликав Папа Римський. За його словами, саме вакцинація може покласти кінець пандемії. У відеозверненні Папа називає щеплення проявом любові до себе та свого оточення. Сам же Франциск вакцинувався ще в березні. Тоді він заявляв, що це його етичне зобов'язання. І став одним із перших, хто отримав щеплення.

Франциск, Папа Римський: