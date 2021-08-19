Папа Римський закликав обов'язково робити щеплення проти COVID-19 [ Редактировать ]
Обов'язково робити щеплення проти коронавірусу закликав Папа Римський. За його словами, саме вакцинація може покласти кінець пандемії. У відеозверненні Папа називає щеплення проявом любові до себе та свого оточення. Сам же Франциск вакцинувався ще в березні. Тоді він заявляв, що це його етичне зобов'язання. І став одним із перших, хто отримав щеплення.
Франциск, Папа Римський:
Зробити щеплення це акт любові. Любов до себе, любов до своєї сім'ї та друзів, любов до всіх людей. Вакцинація це простий, але дієвий спосіб просування загального блага і турботи одне про одного, особливо про найвразливіших.
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