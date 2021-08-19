Євросоюз визнав українські ковід-сертифікати. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. І пообіцяли, що електронний документ можна буде побачити в додатку "Дія" після другого щеплення. Він дає право вільно подорожувати країнами Євросоюзу вже відзавтра.

І на завтра запланований спільний брифінг представників Мінцифри, Мінохорони здоров'я і ЄС. На ньому обіцяють розказати про всі нюанси нової системи та деякі технічні моменти.