Компанія-оператор газогону "Північний Потік-2" не підтверджує інформації про завершення будівництва. То коли буде готовий другий "Потік"? Тетяна Логунова дізнавалася.

"Північний Потік -2" - буде добудовано 23 серпня. Коли Україна відзначатиме День Державного Прапора і готуватиметься до святкування річниці Незалежності. Дата з'явилася напередодні у низці міжнародних ЗМІ. Утім, компанія, що будує газогін, офіційно її поки що не підтверджує. У коментарі російським ЗМІ оператор "Північного Потоку-2" назвав повідомлення про завершення робіт спекуляцією.

Коментар пресслужби Nord Stream 2 AG інформаційному агентству ТАСС:

Ми не можемо підтвердити те, що поширюють кілька ЗМІ стосовно дат і неправильного тлумачення щодо завершення трубовкладання і будівництва усього трубопроводу. Понад 99% робіт уже завершені, і ми поінформуємо про закінчення трубовкладання в належний час.

Тож коли газогін буде готовий на 100 відсотків ще невідомо. Можливо, це станеться у найближчі тижні. Адже раніше директор компанії-оператора Матіас Варнінг називав приблизну дату завершення будівництва - кінець серпня.

Добудувати газогін - це половина справи. Значно важливіше - його ввести в експлуатацію. Терміни та умови наразі питання відкрите. Саме газова тема стане головною на переговорах Ангели Меркель з Володимиром Зеленським та Путіним. Із візитом до Москви Ангела Меркель летить вже завтра. А у неділю її чекають у Києві.

Москва намагається ввести в дію газогін якомога швидше. Але цей процес може затягнутися на довгі місяці. Рішення про видачу дозволу на експлуатацію ухвалює не уряд Німеччини, а Федеральна мережева агенція, яка має узгодити свою позицію з Єврокомісією. Тож Ангела Меркель у Москві й Києві говоритиме про інше. А саме про збереження за Україною ролі транзитера газу і гарантії безпеки у ситуації, якщо Кремль спробує використати газогін за інструмент політичного тиску.

Сьогодні ж уряд Німеччини призначив уповноваженого, який опікуватиметься переговорами щодо продовження газової транзитної угоди. Ним став Георг Граф Вельдерзеє, який вже обіймав подібну посаду 2019. Спеціальний представник німецького уряду буде посередником, який допомагатиме Україні та Росії шукати компроміс. А у разі необхідності залучатиме до переговорів треті сторони.