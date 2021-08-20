На Співочому полі у столиці відкрили масштабну квіткову виставку "У Всесвіті Марії Примаченко". В експозиції представлено 300 тисяч квітів. Захід приурочили до 30-річчя незалежності України. Як тривала підготовка - бачила Тетяна Радченко.

Нині співоче поле перетворилося на всесвіт Марії Примаченко. На печерських пагорбах розквітли міфічні звірі, птахи, а також сюжети сільського побуту української художниці.

Це відомий бичок-третячок художниці. Композиція містить у собі близько тридцяти тисяч квіток. Щоб втілити ідею в життя працюють відразу 10 майстрів.

Тафіра Пономаренко, дизайнерка:

Ми намагалися притримуватися саме картини, всіх елементів, тобто ми дотримувалися максимально і по кольористиці і по різних деталях, щоб він був максимально схожий на те як його зображала Марія Примаченко.

А це не менш відома робота Примаченко "Лев". На її виготовлення пішло чимало часу близько місяця. Найскладнішим, за словами дизайнерки, виявилася фігура самого лева.

Людмила Яблонська, дизайнерка:

Лев був то взагалі, я там днювала і ночувала на тій роботі, ліпили колосочок до колосочка, на скотч, а потім клеїли.

Родзинка виставки - масштабні фігури танцюючих балерин.

Денис Погорєлко, організатор виставки:

Взяли один из примеров наших зарубежных колег, там у них балерины, а у нас нарядные панянки в вышиванках, платье, все сделано из цветов, это сульфини, верхняя часть это инертный материал, там пинопласт покрытый, на него надета вшиванка и она будет крутиться на оси, вроде бы она танцует.

За словами організатора експозиції, композиції мисткині частково вже траплялися на виставках. Утім, цього року, до 30 річниці незалежності вирішили докладніше відтворити творчість художниці, оскільки вона - символ нашої країни в мистецтві.

Денис Погорєлко, організатор виставки:

Мы выбирали не чтобы сделать конкретного человека, а передать творчество , творчество нужно передать цветами , а у Марии Примаченко есть много картин, которые мы могли бы передать в обьеме, могли передать в цветах, могли передать в красках.

Над створенням експозиції майстри з усіх районів столиці працювали майже 5 місяців. Побачити цю красу на власні очі може кожен охочий до 19 вересня.