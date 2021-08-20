У "Фельдман Екопарку" випустили в дику природу червонокнижного орлана-білохвоста [ Редактировать ]
Рідкісного птаха випустили в дику природу на Харківщині. Це червонокнижний орлан-білохвіст. Його знесиленим знайшли місцеві жителі два місяці тому і принесли фахівцям "Фельдман Екопарку", які опікуються реабілітацією диких тварин і птахів. Орлана виходили і з нагоди З0-річчя Незалежності подарували йому свободу. Як це було - дивіться далі.
Цей орлан-білохвіст потрапив на реабілітацію до фахівців Фельдман Екопарку ще на початку літа. Знесиленого птаха знайшли у себе на подвір'ї місцеві жителі. Вони і привезли його у Центр порятунку екопарку. Там його виходили. І вирішили повернути назад, у дику природу. Для цього орнітологи обрали озеро Лиман під Харковом.
Станіслав Вітер, начальник науково-дослідницького відділу Національного природного парку "Гомільшанські ліси":
На этом водоеме обширные есть отмели, на которых держится в период миграции и зимовки большое скопление уток, косух, иногда насчитывающих в общей сложности до 4 000 особей. Богатые рыбные ресурсы.
На це озеро зимувати злітаються й інші орлани. Тож у цього птаха є всі шанси знайти собі пару й отримати потомство. До того ж тут поблизу люди не живуть, а це додаткова безпека.
Станіслав Вітер, начальник науково-дослідницького відділу Національного природного парку "Гомільшанські ліси":
Вблизи нет опасных для птицы линии электропередач. Нет населенных пунктов в непосредственной близости более чем два км ближайшие села.
Коли птаха привезли до лісу, той довго не наважувався вийти зі спеціального ящика. Зрештою, став на землю, роздивився. І - злетів.
Для "Фельдман Екопарку" випуск орлана - частина цілої програми з реабілітації тварин. Для цього співпрацюють і з іншими захисниками природи.
Олександр Фельдман, засновник екопарку, президент Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин:
Приурочено к дню независимости Украины, все-таки это один из символов Украины. Все орлиные это свободолюбивые птицы. Нам привозят птиц, всех животных со всей практически Украины. Животных, попавших в беду. Стараемся их вылечить. Окольцевать, изучить и выпускаем в природу. Тех, кого можно выпустить. Это и орланы, и пеликаны и сычи. Выпущены олени, выпущены лани. Это более 6000 животных выпущенных.
Порятунком тварин у "Фельдман Екопарку" займаються вже десять років. Тут працює і єдиний в Україні Центр реабілітації рукокрилих він повернув у природу вже 16,5 тисяч кажанів, занесених до Червоної книги. У планах відпустити на територію дельти Дунаю ланей та оленів, щоб відновити там популяцію копитних та природний ландшафт.
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