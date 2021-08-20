Рідкісного птаха випустили в дику природу на Харківщині. Це червонокнижний орлан-білохвіст. Його знесиленим знайшли місцеві жителі два місяці тому і принесли фахівцям "Фельдман Екопарку", які опікуються реабілітацією диких тварин і птахів. Орлана виходили і з нагоди З0-річчя Незалежності подарували йому свободу. Як це було - дивіться далі.

Цей орлан-білохвіст потрапив на реабілітацію до фахівців Фельдман Екопарку ще на початку літа. Знесиленого птаха знайшли у себе на подвір'ї місцеві жителі. Вони і привезли його у Центр порятунку екопарку. Там його виходили. І вирішили повернути назад, у дику природу. Для цього орнітологи обрали озеро Лиман під Харковом.

Станіслав Вітер, начальник науково-дослідницького відділу Національного природного парку "Гомільшанські ліси":

На этом водоеме обширные есть отмели, на которых держится в период миграции и зимовки большое скопление уток, косух, иногда насчитывающих в общей сложности до 4 000 особей. Богатые рыбные ресурсы.

На це озеро зимувати злітаються й інші орлани. Тож у цього птаха є всі шанси знайти собі пару й отримати потомство. До того ж тут поблизу люди не живуть, а це додаткова безпека.

Станіслав Вітер, начальник науково-дослідницького відділу Національного природного парку "Гомільшанські ліси":

Вблизи нет опасных для птицы линии электропередач. Нет населенных пунктов в непосредственной близости более чем два км ближайшие села.

Коли птаха привезли до лісу, той довго не наважувався вийти зі спеціального ящика. Зрештою, став на землю, роздивився. І - злетів.

Для "Фельдман Екопарку" випуск орлана - частина цілої програми з реабілітації тварин. Для цього співпрацюють і з іншими захисниками природи.

Олександр Фельдман, засновник екопарку, президент Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин:

Приурочено к дню независимости Украины, все-таки это один из символов Украины. Все орлиные это свободолюбивые птицы. Нам привозят птиц, всех животных со всей практически Украины. Животных, попавших в беду. Стараемся их вылечить. Окольцевать, изучить и выпускаем в природу. Тех, кого можно выпустить. Это и орланы, и пеликаны и сычи. Выпущены олени, выпущены лани. Это более 6000 животных выпущенных.

Порятунком тварин у "Фельдман Екопарку" займаються вже десять років. Тут працює і єдиний в Україні Центр реабілітації рукокрилих він повернув у природу вже 16,5 тисяч кажанів, занесених до Червоної книги. У планах відпустити на територію дельти Дунаю ланей та оленів, щоб відновити там популяцію копитних та природний ландшафт.