Тиждень задоволень: в Італії закінчилась скандальна рейв-вечірка [ Редактировать ]
Рейв тривалістю майже тиждень. В Італії нарешті завершилася скандальна вечірка, на яку з'їхалася молодь з усієї Європи.
Загалом на незаконні гуляння біля міста Вітербо на північ від Рима зібралися близько шести тисяч людей. Розганяти їх силою поліція не наважилася. Адже сутички могли спричинити ще гірші наслідки, ніж сама вечірка.
Силовики просто блокували вхід охочим приєднатися. Найвитриваліші учасники поїхали звідти на шостий день після початку.
по теме
У курортному Шаяні, на Закарпатті власники санаторіїв втрачають туристів, бо дорога є тільки до села - чому бездіє місцева влада і як довго ще чекати ремонту людям?
Зону вечірки оточила поліція, туди більше нікого не пускають
У курортному Шаяні, на Закарпатті власники санаторіїв втрачають туристів, бо дорога є тільки до села - чому бездіє місцева влада і як довго ще чекати ремонту людям?
У курортному Шаяні, на Закарпатті власники санаторіїв втрачають туристів, бо дорога є тільки до села - чому бездіє місцева влада і як довго ще чекати ремонту людям?
Як заохочують відпочивальників берегти природу, й чи допоможе це врятувати від забруднення Середземне море?