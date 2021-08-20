На незаконні гуляння зібралися близько шести тисяч людей

Рейв тривалістю майже тиждень. В Італії нарешті завершилася скандальна вечірка, на яку з'їхалася молодь з усієї Європи.

Загалом на незаконні гуляння біля міста Вітербо на північ від Рима зібралися близько шести тисяч людей. Розганяти їх силою поліція не наважилася. Адже сутички могли спричинити ще гірші наслідки, ніж сама вечірка.

Силовики просто блокували вхід охочим приєднатися. Найвитриваліші учасники поїхали звідти на шостий день після початку.