Досі в режимі очікування. Два українські літака ще не можуть почати евакуацію з Афганістану. Одне судно стоїть в кабульському аеропорту, друге в Омані. Все через вкрай складну ситуацію в країні. На вивезення чекають півтори сотні наших співвітчизників.

Загалом з Кабула вдалося евакуювати 18 тисяч людей, про це заявили американці. А попри численні обіцянки талібів в Афганістані тривають репресії проти інакодумців. І набирає обертів гуманітарна криза. Детальніше - Катерина Кравець.

На шостий день після захоплення Кабулу талібами потік охочих виїхати з країни не меншає. В аеропорту тисячі людей досі чекають своєї черги на виліт.

Ті, кому пощастило евакуюватися, вже на новому місці розповідають свої історії. Цей чоловік утік до Італії, в Афганістані працював у поліції. Але навіть тут - в Європі - він боїться називати ім'я та показувати обличчя.

Це було схоже на нічне жахіття. Озброєнні таліби прийшли до мого будинку, розпитували про мене, показували моє фото сусідам. Бо я працював у МВС. Наступного дня вони прийшли знову, обшукали будинок, забрали моє авто. Я вирішив звернутися до італійського посольства, бо раніше навчався в Італії.

А цей біженець із родиною - з хазарейської етнічної меншини Афганістану. Їм також допомогли виїхати італійці.

Ми мусили спати на вулиці. Зі мною були дружина та дворічний син. Коли вранці відчинили ворота аеропорту, там було близько тисячі людей, усі кинулися до брами. Була тиснява і моя дружина впала, ще трохи - і її б затоптали. А потім я почув, як італійці виголошують моє прізвище. Якби ми запізнилися хоча б на дві хвилини, то загинули б.

Хазарейці це третя за чисельністю етнічна група в Афганістані після пуштунів і таджиків. І найбільш пригноблювана. Зокрема, з боку Талібану.

Так правозахисники з Amnesty International стверджують, що під час захоплення талібами центрального Афганістану у липні, хазарейців катували та страчували.

Не припиняється й полювання на інакодумців. Видання Deutsche Welle заявило, що таліби розшукують одного з редакторів їхнього афганського бюро. У пошуках журналіста, бойовики убили одного з членів його родини, ще одного поранили. На такому тлі, представники Талібану - продовжують запевняти у мирних намірах.

Сухаїль Шахін, речник Талібану:

Ситуація з безпекою в Кабулі постійно поліпшується. Народ Афганістану повстав проти окупації та переміг. У провінціях працюють адміністрації, які опікуються повсякденними справами. Наша делегація вирушила до Кандагара, щоб після консультацій з лідерами Ісламського Емірату Афганістану - сформувати інклюзивний уряд.

Тим часом в Афганістані стрімко розвивається гуманітарна криза. Бо на додачу до постійної війни і захоплення талібами, в країні - посуха та неврожай. Журналісти ВВС розповідають, що таліби вриваються до будинків місцевих та відбирають продукти.

В ООН прогнозують: уже цієї зими мільйони й так бідних афганців можуть зіткнутися з голодом. Вже нині від недоїдання там потерпають 14 мільйонів людей.