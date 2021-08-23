В Україні 17 людей померли від ускладнень COVID-19 [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні 610 нових заражень COVID-19. 17 людей померли від ускладнень. 425 хворих ушпиталили. Найбільше інфікувань у Києві, Чернівецькій, Одеській і Дніпропетровській областях.
Проти коронавірусу вакцинували понад 8 мільйонів 165 тисяч громадян. Зазначу, що сьогодні й завтра, у зв'язку зі святковими заходами, імунізацію населення проти COVID-19 не проводять.
по теме
Найвищі показники у Києві, на Донеччині, Одещині та Харківщині. Вакцинувалися напередодні понад 140 тисяч українців
П'ятеро людей померли. Чотири сотні інфікованих - ушпиталені. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Одещині, Тернопільщині та Вінниччині
При цьому кількість хворих на коронавірус останніми днями зростає. За минулу добу позитивні тести отримали майже тисяча сто українців. Одужало удвічі менше. 16 пацієнтів померло
Найбільше в Ірані. Там фіксують найвищу смертність від початку пандемії понад 600 людей за добу. Далі в переліку - Велика Британія та США
26 людей померло, майже 900 одужало. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я