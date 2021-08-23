За минулу добу в Україні 610 нових заражень COVID-19. 17 людей померли від ускладнень. 425 хворих ушпиталили. Найбільше інфікувань у Києві, Чернівецькій, Одеській і Дніпропетровській областях.

Проти коронавірусу вакцинували понад 8 мільйонів 165 тисяч громадян. Зазначу, що сьогодні й завтра, у зв'язку зі святковими заходами, імунізацію населення проти COVID-19 не проводять.