В Україні зафіксували 610 нових випадків інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Ковід не відступає. 610 нових випадків хвороби виявили в Україні минулої доби. 17 людей померли. Одужали натомість 434.
Найбільше заражень - у Києві, а також у Чернівецькій та Одеській областях. Вакцинувалися вчора майже 43 тисячі українців. А загалом за увесь час щеплення зробили понад 5 мільйонів людей, з них більше половини - двома дозами.
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При цьому кількість хворих на коронавірус останніми днями зростає. За минулу добу позитивні тести отримали майже тисяча сто українців. Одужало удвічі менше. 16 пацієнтів померло
Вакцину розподілять між тими, хто очікує на другу дозу саме цього виробника, та центрами щеплень. А повністю імунізовані на сьогодні вже майже три мільйони українців
Найбільше інфікованих виявили у Києві, в Харківській та Одеській областях
Найбільше підтверджених заражень у Києві, на Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Від початку вакцинальної кампанії, щеплення проти коронавірусу зробили майже 4 з половиною мільйони українців
Найбільше нових заражень у США, Ірані, Індії, Бразилії та Індонезії